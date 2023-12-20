Соседов высказался о штрафах для артистов за ЛГБТ-пропаганду Соседов: власти продолжат штрафовать артистов за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru допустил, что артистов и телеканалы продолжат штрафовать за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Помимо денежных взысканий, не исключены и отстранения от проектов или их закрытие, уверен Соседов.

Сейчас такие времена, что может произойти что угодно как в России, так и любой другой стране. Люди, имеющие влияние, совершают различные поступки. Кого-то выгоняют с проектов, кого-то штрафуют непонятно за что. Есть известное выражение: был бы человек, а статья найдется, — сказал он.

20 декабря стало известно, что Таганский суд Москвы обязал телеканал «Точка ТВ» выплатить 1 млн рублей штрафа за показ клипа Николая Баскова, в котором содержится пропаганда ЛГБТ. Согласно постановлению суда, на видео на песню «Странник» демонстрируются гомосексуальные отношения, при этом маркировка «18+» отсутствует.

Ранее Соседов сообщил, что все еще тяжело переживает свой уход из программы «За гранью» на НТВ. По его словам, решение телеканала было глупым и нездоровым. Критик также поделился, что мечтает вести программу об искусстве, в которой будет общаться с музыкантами, певцами и актерами.