Соседов призвал не удивляться визиту Канье Уэста в Россию Критик Соседов: гастролеры приезжали в Россию и в сложные времена

Фото: AUG/face to face/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст не стал первым западным артистом, который приехал в Россию в сложное для страны время, заявил в беседе с ОТР музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, зарубежные исполнители гастролировали и при СССР.

Всегда сложная ситуация в мире, сколько лет живу, я не помню, чтобы в мире была простая ситуация. А помню я еще Брежнева, и раннего, и позднего. И тогда тяжелая ситуация была, и гастролеры приезжали к нам, — напомнил Соседов.

Критик обратил внимание на то, что иностранные артисты и дальше будут приезжать в Россию, так как страна до сих пор является центром мира с большим количеством мыслей и идей. Соседов также заметил, что часто музыканты едут в РФ из-за особо теплого приема, которого не получают в других государствах.

Уэста ранее заметили в московском аэропорту Внуково, где он шел в сопровождении дизайнера Гоши Рубчинского к VIP-терминалу для посадки в самолет. При этом он пытался замаскировать лицо при помощи белой вуали.

В Москве музыкант попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов в одном из популярных ресторанов Москвы. Согласно имеющимся данным, счет артиста составил примерно 200 тысяч рублей.