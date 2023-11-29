Соседка убитой в Турции россиянки рассказала о главном подозреваемом Муж убитой в Турции россиянки по ордеру полиции не мог приближаться к ней

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Соседка убитой в Турции Ирины Двизовой рассказала «Известиям», что в доме были слышны выстрелы. Она также пояснила, что бывшему мужу Двизовой — главному подозреваемому — было запрещено приближаться к ней и ее детям.

Мы дружили несколько лет. У него был запрет на приближение к ним. От турецкой полиции. Они в разводе. Он иностранец. Не финн и не турок. Для меня главное, чтобы этого <...> экстрадировали и наказали в Турции, — заявила женщина.

Тела Двизовой и ее 15-летней дочери были обнаружены 29 ноября в турецком Бодруме. Полиция разыскивает бывшего мужа убитой женщины Андрея Куслевича. Подозреваемый ранее работал охранником украинского бизнесмена, проходил службу во Французском легионе и имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.

20-летний сын убитой в разговоре с RT выразил уверенность, что к убийству причастен его отчим Куслевич, которому Двизова не разрешала общаться с дочерью. По словам сына погибшей, подозреваемый приехал в Бодрум, поднялся в горы, где жила убитая, застрелил ее и ее дочь, связал и выбросил тела в кювет. На их вилле нашли следы от пули.

После прокурорской проверки два тела доставили сначала в государственную больницу Бодрума. Затем тела направили в морг Института судебной медицины Муглы, чтобы установить точную причину смерти.