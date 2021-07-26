Соседка рассказала о зарезанной семье экс-адмирала ВМФ

Соседка семьи экс-адмирала ВМФ Леонида Лобанова рассказала о его родственниках. По словам женщины, 84-летняя жена и 56-летний сын, найденные с колото-резаными ранами, были культурными и интеллигентными, пишет 78.ru.

Очень хорошая семья, культурная, люди были начитанные, интеллигентные, у них были очень хорошие отношения друг с другом. Никаких абсолютно отрицательных черт не могу назвать, — рассказала женщина.

Она уточнила, что исчезновение самого военного не было замечено — он живёт отдельно от жены и сына. Тем не менее мужчина нередко заезжал к ним в гости. Так, своей супруге он привозил продукты, когда та болела, а сыну-пианисту помогал устраивать концерты. Другие же соседи могли ничего не замечать, потому что предполагалось, будто бы семья на даче.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире на улице Бутлерова были найдены жестоко убитые жена и сын бывшего адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Сам мужчина погиб ещё 16 июля, на станции Ручьи его сбила электричка. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль федерального аппарата ведомства расследование дела.