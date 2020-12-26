Соседка рассказала о семье убившего себя и детей мужчины из Башкирии

https://static.news.ru/photo/c1e4a30a-4844-11eb-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как житель Уфы убил себя и двоих малолетних детей из-за ссоры с женой, жильцы их дома были в шоке от случившегося. Хозяйка квартиры по соседству рассказала о том, какими были супруги.

По её словам, 37-летний глава семьи, его жена и двое детей — шестилетний сын и годовалая дочка — переехали совсем недавно, но уже успели понравиться и подружиться с соседями. Собеседница телеканала «360» говорит о них только положительные вещи. Супруги и их дети всегда были вежливыми и опрятными, никогда не скандалили.

Они очень хорошие люди были — что муж, что жена, что детишки. Дети были очень вежливые, мальчик всегда здоровался, он был постарше, чем девочка. Муж всегда был вежливый. Чистенькие. Муж опрятно одет. Я могу сказать только хорошее об этой семье, — рассказала соседка.

Её 10-летний сын дружил с их мальчиком и играл с ним на детской площадке. Его родители никогда не ругались, не шумели. Их никто и никогда не видел пьяными. Говоря о том, что в СМИ называют причиной трагедии измену жены, собеседница портала не может в это поверить.

Не могла бы сказать по ней, потому что она женщина тихая, спокойная. Чужой к ним никто не заходил. Как она может изменять — дома сидит с детьми, — добавила она.

По версии следователей, мужчина поругался с женой, забрал с собой двоих детей и уехал на своём автомобиле в неизвестном направлении. Через несколько часов их трупы обнаружили в машине в Давлекановском районе, у реки Уршак. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двоих малолетних». Башкирская прокуратура также собирается выяснить, почему социальные службы не выявили проблем в семье, писал NEWS.ru.