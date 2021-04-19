Соседка рассказала о личности хозяина собак, напавших на прохожих в Москве

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Хозяин бойцовских собак, которые напали на прохожих в столице, часто выгуливает их в нетрезвом состоянии, заявила его соседка.

По словам девушки, живущей в том же комплексе, что и владелец животных, мужчина нередко выходит на прогулку пьяный. Она уточнила, что изначально один из псов намеревался накинуться на другую собаку, однако хозяйка взяла её на руки. После он начал прыгать и пытался достать до неё.

В районе ЖК «Саларьево Парк» две собаки напали на женщину с ребёнком и чуть не загрызли двух других животных. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как люди отгоняют агрессивного пса, после чего он перебежал дорогу и начал бросаться на двух других собак. Их хозяину удалось отбить питомцев. По словам очевидцев, владелец часто выгуливает своих бойцовских собак без намордников и отпускает с поводка, передаёт «360».

Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок погиб после нападения стаи бродячих собак в Учалинском районе Башкирии. Трагедия произошла в деревне Сафарово.