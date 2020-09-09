Соседка историка Соколова заявила, что он бил аспирантку перед убийством

Соседка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, считает, что историк бил девушку перед убийством.
По её словам, 7 ноября 2019 года она пришла домой поздно и услышала ссору в соседней квартире, где жил обвиняемый.
Вся ссора строилась на том, что Соколов куда-то не хотел отпускать Ещенко, она оскорбила его, и он не мог успокоиться, стал избивать её, — зачитала показания Ангелины Вольской следствию гособвинитель.
Женщина засвидетельствовала, что убитая сообщила историку, что куда-то собирается, однако он нервничал и не хотел отпускать её. По словам Вольской, девушка отвечала тихо, а после раздался шум и женский плач.
Девушка говорила: я тебе столько измен прощала, только не трогай, пожалуйста, — цитирует РИА Новости показания соседки.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-супруга Соколова Анна Кукушкина заявила в Октябрьском суде Петербурга, что бывший муж никогда не поднимал на неё руку и не оскорблял.
Соколова обвиняют в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Он стал с ней встречаться, когда девушка училась на третьем курсе университета. 9 ноября 2019 года таксист увидел в реке Мойке барахтающегося человека. Он вызвал спасателей, который достали Соколова из воды. При нём оказался рюкзак, в котором были обнаружены отрезанные женские руки. Полицейские обнаружили в квартире преподавателя Петербургского университета частично расчленённое тело женщины и голову.
По версии следствия, историк убил Ещенко на почве ревности, расчленил тело и пошёл топить его в реке.