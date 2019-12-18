https://static.news.ru/photo/3dc4944c-223c-11ea-aba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омский районный суд провёл очередное заседание по делу об истязании ребёнка, которого родители заставляли часами стоять на гречке.

В ходе рассмотрения дела выступили соседка, к которой прибежал мальчик, осматривавшая его фельдшер и участковый.

По словам врача, ребёнок был истощён и напуган, а раны на его коленях нуждались в хирургическом вмешательстве.

У него были ушибы, синяки. Похоже, его не в первый раз так наказывали. Он был растерян, паниковал и просил, чтобы его не отдавали маме, — сообщила фельдшер.

В свою очередь соседка рассказала, что её старший сын узнал, что ребёнок голодал четыре дня и не пил целые сутки. Она решила угостить его блинами и бутербродами.

Он остановиться не мог, ел и ел, — поделилась женщина.

Участковый добавил, что мальчик выглядел напуганным и всё время просил не отдавать его маме.

Также суд приобщил к уголовному делу исковое заявление прокурора, согласно которому у ребёнка зафиксировано нарушение сна, высокая тревожность и чувство вины. Его моральные и физические страдания надзорные органы оценили в 400 тысяч рублей, передаёт NGS55.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Омской области Елизавета Степкина заявила, что мать мальчика изъявила желание сама воспитывать сына. По словам омбудсмена, отношения между матерью и сыном доброжелательные. Мальчик сам говорил о своём желании быть с мамой, во всём случившемся он винит только отчима.