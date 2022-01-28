Соседи рассказали о семье на Урале, где при пожаре погиб ребёнок

Мать погибшего при пожаре в Челябинской области трёхлетнего мальчика была с ним на связи до последнего момента, заявила соседка женщины Виктория Егорова, пишут «Известия». Она также положительно высказалась о пострадавшей. По словам соседки, женщина не пила и должным образом ухаживала за детьми.

Кричит, кричит его, он отзывался. Она говорит: «Иди на мой голос», он никак, — сказала Егорова.

Она добавила, что мать успела спасти одного ребёнка, а за вторым не смогла вернуться из-за дыма.

По словам Егоровой, дети были всегда накормлены и одеты. При этом ещё один сосед заявил, что у пострадавшей женщины «с головой не в порядке».

Трагедия произошла накануне в городе Южноуральске Свердловской области. При пожаре погиб трёхлетний мальчик, его мать с другим ребёнком смогла эвакуироваться. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что семья состояла на учёте в органах опеки. Представители опеки регулярно навещали женщину, в последний раз они вышли из квартиры за полчаса до пожара.