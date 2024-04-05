Соседи рассказали о мужчине, задержанном за изнасилование трех дочерей Соседи назвали изнасиловавшего трех дочерей россиянина тихим и нелюдимым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседи жителя Свердловской области, которого задержали по подозрению в изнасиловании трех дочерей, описали его как тихого, спокойного и нелюдимого человека. В беседе с NEWS.ru собеседники рассказали, что мать девочек сначала не отрицала, что знала о происходящем, однако потом «ушла в отказ».

Этот мужчина, их отец, со стороны всегда выглядел тихим и спокойным, даже нелюдимым. Никогда бы не подумали, что может пойти на такое. Он работает механиком в мастерской. Жена его нигде не работает, так как практически каждый год рожает детей. Самый маленький у них родился в этом году. Думаю, в основном они жили за счет пособий. Этих девочек тоже лично знаю, хорошие, спокойные. Очень их жалко, — сказала одна из жителей города Богданович.

Она добавила, что была шокирована, когда узнала о случившемся в этой семье. По словам собеседницы, мать с детьми в настоящий момент большую часть времени проводит дома, практически не выходя на улицу. Другая соседка пострадавших, Алена, сообщила, что сейчас в семье воспитываются восемь детей. Как рассказала женщина, в 2019 году родители оставили детей одних и ушли, произошел пожар, в котором погибло четверо детей.

Про ситуацию, что отец насилует детей, стало известно на прошлой неделе. Заявление написал брат этого отца, которому пожаловалась на насилие 10-летняя дочь. Когда допросили остальных, выяснилось, что насилию подвергались ещё двое. Малышка сказала, что папа ее заставлял заниматься этим «в рот». А 10-летняя дочь показала переписку, где отец писал, что приедет домой и займется с ней сексом. Мать сначала не отрицала, что знала о ситуации, но потом ушла в отказ. Сейчас она с детьми дома, не работает и никогда не работала. Меня возмущает это! Как можно жить вдесятером в двушке и не видеть, что муж делает с детьми! — отметила Алена.

О задержании главы семьи стало известно 4 апреля. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Источники рассказали, что задержанный регулярно насиловал дочерей, которым сейчас 17, 15 и 10 лет.