https://static.news.ru/photo/ac393a44-222e-11ea-9110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обвиняемый в изнасиловании малолетней дочери житель Гатчины Андрей Бовт, в доме которого нашли целый арсенал оружия, проявлял агрессию не только в отношении родных, но и окружающих.

По словам соседей мужчины, он был «нелюдимым» и «скрытным» человеком.

Приехали (семья Бовта. — NEWS.ru). А у него было две собаки, мы взяли к себе их. А они, собаки, увидели, прибежали к ним (к бывшим хозяевам. — NEWS.ru) от радости. И он начал их убивать палкой. Одну убил, — рассказала жительница села.

В свою очередь единственный подросток, который общался с детьми задержанного, назвал их немного «загнобленными» и добавил, что «им запрещали рассказывать всё», передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что Гатчинский городской суд принял решение об аресте Бовта. Мера пресечения избрана сроком на два месяца. В СИЗО мужчина пробудет до 16 февраля.

Ему инкриминируются две статьи УК РФ о сексуальном насилии и ещё две, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. При обыске в его доме был обнаружен целый арсенал, состоящий из винтовок и автоматов. Свою вину житель Ленобласти не признаёт.