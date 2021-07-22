На Ставрополье сообщили, как глава ГИБДД строил особняк с золотым унитазом

Cоседи начальника управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, проходящего по делу о взятках на 19 млн рублей, рассказали, как был построен его особняк. Об этом сообщает РИА Новости.

Он с нуля дом построил. Честно, я Елену (гражданскую жену. — NEWS.ru) даже не знаю. Может, вместе построили. Я видела его (когда дом строили. — NEWS.ru), — рассказала агентству соседка по имени Роза.

Она добавила, что проживает в этом месте уже восьмой год, а Сафонов вселился годом позже. Женщина отметила, что её соседи — порядочные люди, ничего плохого жителям их улицы никогда не делали, всегда здоровались.

Ранее сообщалось, что 35 сотрудников ГИБДД во главе Сaфоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Их обвиняют в коррупции. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сaфонов и компания получили почти 20 млн рублeй. В ходе обыска в его особняке обнаружили золотой унитаз и другие предметы роскоши.

При этом Сафонов отрицал, что имеет отношение к дизайну интерьера этого дома, да и сам особняк принадлежит гражданской жене.