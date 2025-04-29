Соседи обзавидуются! Пикируйте помидоры так — и получите ведра урожая летом

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Мечтаете о крепких кустах и ведрах сладких томатов? Секрет кроется в правильной пикировке рассады! Сделайте все по правилам — и ваш урожай вас точно удивит.

Пикируйте помидоры, когда у сеянцев появится два-три настоящих листа. Осторожно достаньте росток вместе с комом земли, укоротите центральный корешок на треть — это стимулирует развитие боковых корней.

Пересаживайте в более глубокую емкость, закапывая до семядолей. Земля должна быть рыхлой и влажной, а после пересадки рассада должна отдохнуть в полутени пару дней. Главное — не загущать посадки и не заливать ростки.

Такой подход даст мощную корневую систему и крепкие растения, а летом — море урожая!

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