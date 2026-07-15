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15 июля 2026 в 15:45

Соседи обзавидуются, когда ваш сад засияет синим: этот куст цветет так обильно, что не видно листвы

Фото: D-NEWS.ru
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Краснокоренник «Виктория», он же калифорнийская сирень, — это вечнозеленый кустарник, который отличается обильным цветением: с середины весны до начала лета, а иногда и повторно в конце августа, куст покрывается множеством метельчатых соцветий насыщенного сине-голубого цвета, состоящих из мелких, очень ярких цветков.

Вырастает краснокоренник до 1,5-2 метров в высоту и столько же в ширину, формируя компактную, округлую крону с прямыми, жесткими ветвями, которые не разваливаются даже под тяжестью цветов. Этот кустарник — отличный выбор для создания невысоких живых изгородей, бордюров, а также для одиночных и групповых посадок на солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Однако важно помнить: краснокоренник «Виктория» теплолюбив, поэтому в средней полосе России он нуждается в укрытии на зиму.

Ранее были названы цветы-хамелеоны: меняют окраску в зависимости от погоды и температуры.

Проверено редакцией
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