Соседи обвинили внука в избиение 90-летней старушки до полусмерти В Ростове-на-Дону соседи обвинили внука в избиение 90-летней старушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседи 90-летней пожилой женщины, которую жестоко избили в Ростове-на-Дону, утверждают, что это сделал ее внук. В беседе с NEWS.ru местная жительница рассказала, что молодой человек нередко вел себя агрессивно: угрожал соседям, если ему делали замечание, бил стекла, кидался на проезжающие машины.

Бабушку зовут Нина Жабинская, ее внучок поселился у нее в доме, когда его отец умер. <...> В ночь, когда все произошло, одна из соседок Татьяна слышала крики. Он угрожал, потом был какой-то шум, грохот. Поэтому мы все не сомневаемся, что он ее избил, — поделилась женщина.

По словам собеседницы, пострадавшая сказала, что упала. Однако местные жители ей не верят, поскольку травмы очень серьезные. Соседи надеются, что мужчина ответит за содеянное по закону.

Она говорит, что упала. Да разве можно так упасть, там все тело — одна большая гематома. На нее смотреть было страшно, когда ее скорая увозила. Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение, но прогнозы врачей плачевные, учитывая раны и возраст — ей 90 лет. Очень надеемся, что в этот раз ему не сойдет все с рук и он ответит по закону, — заключила собеседница.

Ранее Telegram-канал «161.ru» писал, что жительницу Ростова-на-Дону доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали ей переломы челюсти, ребер, а также многочисленные гематомы и разрыв внутренних органов.

До этого житель подмосковной Балашихи убил мать и покончил с собой. Полицейские нашли тело самого мужчины, а после и его матери, которая оказалась до смерти избитой. Отмечается, что раньше сын погибшей уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.