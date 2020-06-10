Соседи Ефремова недовольны дежурящими у дома журналистами

https://static.news.ru/photo/00db85c2-ab08-11ea-a1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жители дома № 4 в Плотниковом переулке Москвы недовольны дежурящими во дворе журналистами. Представители СМИ собрались здесь, так как по этому адресу под домашним арестом находится актёр Михаил Ефремов.

В единственном подъезде по две квартиры на этаже. Рядом с дверью в квартиру актёра — камера видеонаблюдения. Дежурных автомобилей ФСИН здесь нет. Соседи Ефремова отказываются общаться с прессой, угрожая вызвать полицию, если представители СМИ не покинут подъезд, передаёт корреспондент РИА Новости.

Резонансное ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади 8 июня. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.

Теперь Михаилу Ефремову грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД). Таганский суд отправил его под домашний арест. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, с начала года Ефремов уже 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.