Соратнику Навального смягчили приговор по «санитарному делу»

Московский городской суд сократил срок ограничения свободы для соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина, осуждённого по «санитарному делу». Приговор будет действовать 10 месяцев вместо года, назначенного изначально. Об этом рассказал адвокат Сергей Тельнов, пишет «ОВД-Инфо».

Прокуратура требовала запретить Ляскину покидать Москву. Однако суд также отказался удовлетворять это ходатайство.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Олегу Навальному — год условного срока, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.