Соратников Навального и его брата хотят отправить под домашний арест

https://static.news.ru/photo/4a8b20d8-6228-11eb-8a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинение запросит в суде домашний арест для сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом), команды политика Алексея Навального и его брата Олега, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, такую меру пресечения планируют запросить для лидера «Альянса врачей» и личного врача Навального Евгении Васильевой, юриста ФБК Любови Соболь и координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

Меру пресечения Васильевой, Соболь, Олегу Навальному и Олегу Степанову запросят в виде домашнего ареста, — написал он в Twitter.

Накануне адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что его подзащитную вывезли из столичного изолятора на Петровке, 38 и увезли в неизвестном направлении. Позднее он подтвердил информацию Жданова.

Васильеву задержали 28 января после обысков в её квартире. Олега Навального также задержали после обыска в квартире политика в Москва. Действия силовиков связаны с возбуждённым ранее уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.