Соратников Навального арестуют заочно

Так как многие соратники оппозиционера Алексея Навального находятся за границей, их могут арестовать заочно. В отношении них возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По имеющейся в данный момент информации, Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов находятся за пределами России. В ближайшее время следствие может обратиться в суд с требованием об их заочном аресте, — заявил источник.

При этом Леонид Волков уже заочно арестован по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Следственный комитет России сообщил, что Алексею Навальному, Леониду Волкову, Ивану Жданову вменяется часть 1 статьи 282.1 УК РФ «Создание и руководство экстремистским сообществом», а Любови Соболь, Руслану Шаведдинову, Павлу Зеленскому, Вячеславу Гимальди и другим вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ «Участие в экстремистском сообществе». Речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией (признан иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) и общественном движении «Штабы Навального» (признано властями запрещённой экстремистской организацией).

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение преступлений экстремистской направленности предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что Следственный комитет не уведомил её о возбуждении уголовного дела об экстремизме. Она назвала это безобразием.