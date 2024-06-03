Соратники Пригожина объединят военкоров в медиахолдинг Соратник Пригожина Кацман: в России будет создан новый медиахолдинг

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Бывшие сотрудники медиагруппы «Патриот», принадлежавшей погибшему в авиакатастрофе бизнесмену Евгению Пригожину, намерены создать в России новую структуру — медиахолдинг «Рустрибуна», сообщила в разговоре с NEWS.ru глава и основатель структуры медиаменеджер Ксения Кацман. По ее словам, он объединит под своей эгидой десятки военных СМИ страны.

В ближайшее время я планирую анонсировать новый медиахолдинг, под эгидой которого будут объединены десятки военных СМИ, — заявила Кацман.

Ксения Кацман входила в информационный пул бизнесмена Пригожина. Ранее она рассказала, что его сотрудников называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер». По ее словам, они работали «как настоящая медиаармия» — без выходных, отпусков и праздников, оставаясь на связи 24 часа в сутки.

Также она рассказала, что вечером в первый день мятежа Пригожина она получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». По ее словам, тогда чувствовалась тревога и сотрудники его пула «работали над информационным поводом как в последний раз».

Медиагруппа «Патриот» была создана в октябре 2019 года. Ее основателями были четыре СМИ: Федеральное агентство новостей, а также информационные агентства «Народные Новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня». Пригожин ушел с должности председателя попечительского совета медиагруппы 25 мая прошлого года. Спустя месяц стало известно, что бизнесмен распустил группу и уволил всех сотрудников.