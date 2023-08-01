Соратникам Тесака вынесли приговор по делу об убийстве мигрантов Присяжные приговорили соратников Тесака к срокам от восьми до 15 лет колонии за убийства

Фото: Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

Андрей Кайль (справа), обвиняемый в убийстве на национальной почве

Суд присяжных в Сергиево-Посадском городском суде принял решение приговорить соратников ныне покойного националиста Тесака (настоящее имя — Максим Марцинкевич) к срокам от восьми до 15 лет лишения свободы за убийства мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Виновными были признаны шесть человек. Их обвинили в убийстве четырех иностранцев в 2003 году.

Суд постановил назначить Семену Токмакову 13 лет лишения свободы, Андрею Кайлю — 15 лишения свободы, Алексею Гудилину — 13 лет лишения свободы, Павлу Хрулеву — 13 лет лишения свободы, Максиму Хотулеву — 10 лет лишения свободы, Александру Лысенкову — восемь лет лишения свободы, — рассказали в суде.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима, уточнил собеседник агентства.

Накануне представитель государственного обвинения требовала приговорить соратников Тесака к срокам от 13 до 19,5 года колонии по обвинению в убийствах по мотивам межнациональной розни. Защита одного из обвиняемых требовала прекратить дело об убийствах, поскольку они были совершены более 15 лет назад (с 2003 по 2007 год), однако прокурор отметила, что преступления несут особую общественную опасность, и прекращать рассмотрение дела нельзя.

Ранее Мытищинский городской суд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Тесака. Ходатайство о прекращении преследования подал отец Марцинкевича.