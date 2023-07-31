Соратникам Тесака предложили дать до 19,5 года колонии Прокурор призвал приговорить соратников Тесака к срокам от 13 до 19,5 года колонии

Фото: АГН «Москва»

Семен Токмаков

Представитель государственного обвинения потребовала приговорить соратников ныне покойного националиста Тесака (настоящее имя — Максим Марцинкевич) к срокам от 13 до 19,5 года колонии по обвинению в убийствах по мотивам межнациональной розни, сообщает корреспондент ТАСС из здания суда. Прокурор подчеркнула, что все они должны содержаться в колонии строгого режима. Всего на скамье подсудимых находятся шестеро соратников Тесака.

С учетом вердикта присяжных, которые признали подсудимых виновными, гособвинение требует назначить Семену Токмакову 17 лет лишения свободы, Андрею Кайлю — 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, Алексею Гудилину — 16 лет лишения свободы, Павлу Хрулеву — 16 лет лишения свободы, Максиму Хотулеву — 13 лет лишения свободы, Александру Лысенкову — 13 лет лишения свободы, — заявила прокурор.

Кроме этого, гособвинитель потребовала от суда учесть как смягчающее обстоятельство признания Токмакова и Лысенкова в убийствах. Также она подчеркнула, что с 2021 года Лысенков отбывает уголовное наказание за другое преступление.

Защита одного из обвиняемых требовала прекратить дело об убийствах, поскольку они были совершены более 15 лет назад (с 2003 по 2007 год), однако прокурор отметила, что преступления несут особую общественную опасность, и прекращать рассмотрение дела нельзя.

Ранее Мытищинский городской суд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование Тесака. Ходатайство о прекращении преследования подал отец Марцинкевича.