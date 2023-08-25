Соратникам Стрелкова отказали в проведении митинга в Москве Власти Москвы отказали соратникам Стрелкова в проведении митинга из-за COVID-19

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Игорь Стрелков

Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг, который хотели провести соратники бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) 29 августа, об этом они рассказали в своем Telegram-канале. Единомышленники Стрелкова собирались провести акцию напротив здания Мосгорсуда в Краснобогатырском сквере, в тот же день суд рассмотрит жалобу защиты на арест экс-министра обороны ДНР. Причиной отказа послужили антиковидные меры в столице, уточняется в официальном ответе администрации города.

На основании пункта 2.6. Мэра Москвы от 08.06.2020 № 62-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности» продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. С учетом вышеизложенного проведение указанного публичного мероприятия не представляется возможным, — заявил зампрефекта Восточного административного округа Москвы в ответе соратникам Стрелкова.

Сами единомышленники Стрелкова отказались комментировать ответ мэрии Москвы.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте экс-главы Минобороны ДНР до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

После этого жена силовика Мирослава Регинская написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. Она назвала арест Стрелкова необоснованным, а обвинения в его адрес — абсурдными. По ее словам, супруг является настоящим патриотом, героем событий в Донбассе в 2014 году и одним из первых русских добровольцев. Она попросила Путина как гаранта Конституции обеспечить ее супругу право на справедливое и законное обращение.