Соратникам Навального предъявили новое обвинение

Соратнику оппозиционера Алексея Навального Ивану Жданову предъявили обвинение по статье о создании организации, посягающей на права граждан. Об этом сообщил его адвокат Владимир Воронин в Twitter.

Сегодня в СК мне вручили постановление Ивану Жданову, который, вслед за Алексеем Навальным, стал обвиняемым по ч. 2 ст. 239 (так называемой сектантской) УК РФ, — рассказал он.

В разговоре с журналистами «Интерфакса» сам Жданов подтвердил , что такое обвинение предъявили ему и Волкову.

11 августа аналогичное обвинение предъявили Навальному. Под организацией, посягающей на права граждан, силовики понимают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».