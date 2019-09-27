https://static.news.ru/photo/e21060ba-9e9a-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Одного из сторонников якутского «шамана-воина» Александра Габышева полиция намерена депортировать в Казахстан. Об этом сообщил другой соратник служителя языческого культа, решившего «изгнать Путина».

Сподвижника шамана по имени Валентин оставили в отделе полиции после задержания 24 сентября людьми в штатском. Позднее стало известно, что МВД собирается депортировать его из-за окончания дозволенного срока пребывания в РФ, сообщает « ОВД-инфо ».

Ранее один из участников группы сторонников Габышева сообщал, что к ним «подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких человек» в полицию, где «доходчиво объяснили», что активисты идут «против системы» и в случае продолжения своих действий будут «признаны террористами».

Как писал News.ru, 24 сентября отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход на Москву после задержания своего лидера и заведения на него уголовного дела за «экстремизм», объявил о роспуске и прекращении акции.