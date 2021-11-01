Соратника Навального фальшиво привили в Уфе после выезда за рубеж

Соратник оппозиционера Алексея Навального Георгий Албуров обнаружил в своём аккаунте на Госуслугах, что он якобы получил прививку от коронавируса «Спутником V» в Уфе. Об этом он сам рассказал в Twitter. При этом политик уехал из России значительно раньше, чем «получил» прививку.

Он опубликовал в Twitter фотографию письма от Госуслуг о получении вакцины. Албуров пошутил, что на борьбу с коронавирусом направили сотрудников избиркомов, которые «работают как умеют — просто рисуют статистику и цифры».

Надо ли говорить, что ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу меня в Уфе точно не было? Сначала подумал может ошибка какая-то, зашёл на Госуслуги. Там у меня уже и доступ к «дневнику самонаблюдения» и номер сертификата есть. И назначена дата введения второй дозы. И что-то мне подсказывает, что не напиши я этот твит — её бы мне вкололи, — подчеркнул он.

Он считает, что чиновники «для отчётности просто виртуально прививают случайных людей». При этом политик призвал людей проходить вакцинацию по-настоящему.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предложил сохранить действие системы QR-кодов до тех пор, пока коллективный иммунитет в России не достигнет 80%. По его мнению, большинство россиян пройдут вакцинацию в течение двух-трёх месяцев, если за системой наличия QR-кодов будет установлен жёсткий контроль. Вирусолог отметил, что следует продолжать держать жёсткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными, используя эту систему.