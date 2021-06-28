Соратница Титова рассказала о рисках для бюджета в случае нового локдауна

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту Владимиру Путину предложил ряд мер по помощи предпринимателям в пандемию. Речь идёт о льготном рефинансировании и реструктуризации кредитов, продлении моратория на проверки до 2022 года включительно, заморозки роста тарифов на ЖКХ, продлении компенсаций на приобретение средств индивидуальной защиты и другом. Также Титов предложил в случае объявления локдауна или длинных выходных оплачивать простой сотрудников за счёт государства. Член генсовета «Деловой России» и руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева рассказала NEWS.ru, почему у её соратника появились эти предложения, зачем нужен риск-ориентированный подход и выдержит ли бюджет предложения бизнес-омбудсмена.

— Почему предложения Титова появились?

— Малый и средний бизнес не имеет подушки безопасности. Те меры, которые предложил Титов, очевидно актуальны, так как эпидемия уже довела значительную часть этого бизнеса до состояния, когда нужно приостанавливать деятельность или вообще заявлять о банкротстве. Это не только плохо для предпринимателей, но и для людей, работающих на них. Выдержать эту дополнительную нагрузку из-за введения необходимых мер действительно сложно. Предложенные меры позволят добросовестному бизнесу остаться на плаву и потом, уже после отмены ограничительных мер, развиваться. Другое дело, что стоит также подумать, как лучше всего перевести на дистанционную работу максимальное количество сотрудников.

— На первый взгляд кажется, что если правительство согласится со всеми предложениями, это будет чрезмерная нагрузка на бюджет.

— Да, такой риск есть. Особенно если опять введут масштабный локдаун, как в прошлом году. Мы надеемся, что всё же этого не случится. У бюджета есть определённый ограниченный объём, и мы можем попасть в ситуацию, когда на определённые необходимые вещи не останется ресурсов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Как же тогда стоит поступить?

— Все принимаемые меры должны учитывать бюджет, при этом как минимум нужно удостовериться, что бизнес хотя бы сможет выжить. Иными словами, нужно действовать с учётом того риск-ориентированного подхода, который давно уже ложится у нас в основу многих изменений, в том числе регуляторной гильотины.

— Что вы имеете в виду, говоря о регуляторной гильотине?

— Сейчас у нас и административная, и контрольно-надзорная деятельность ведётся с позиции риск-ориентированного подхода: если риски действительно велики, необходимо прекращение оказания услуг или каких-то действий, но если риск умеренный, то этого делать не нужно. В качестве примера могу привести летние веранды, которые сейчас всё же разрешили без QR-кодов и тестов. Это разумно, так как там риск заразиться не выше, чем в общественном транспорте. Подобный подход позволяет сохранить бизнес, здоровье и бюджет.

— Среди предложений Титова есть меры, которые уже действуют и которые он просит продлить. Видимо, они были эффективными?

— Безусловно, однако сейчас по сравнению с периодом, когда их принимали, ситуация изменилась. Появились новые ограничения вроде QR-кода, которые не вполне учитывают всю ситуацию. Вместе с кодом можно бы было принимать справки, так как кто-то не зарегистрирован на «Госуслугах». К тому же кто-то уже, например, вакцинировался, а сейчас ему снова приходится проходить все эти круги ада. А так — да, меры поддержки помогли. Особенно малому бизнесу трудно, например, закупать санитарные средства, хорошо, что была введена компенсация. Правда, по опыту прошлого раза было видно, что некоторый бизнес не смог воспользоваться льготами по формальным причинам. Например, люди фактически занимались одной деятельностью, но юридически — несколько другой. Эту проблему тоже надо решить.