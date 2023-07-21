Экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» придумал наказание для Гиркина Экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» Петровский предложил отправить Стрелкова на передовую СВО

Экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский в комментарии NEWS.ru заявил, что подходящим наказанием для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова станет командировка на «переднюю линию» СВО. Собеседник подчеркнул, что работал в ЧВК в течение трех месяцев в качестве медика в зоне СВО..

Да я дважды, как вольнонаемный сотрудник медгруппы ЧВК «Вагнер» был на СВО около трех месяцев. Наказание [для Стрелкова]? Нет. Никакого. Почетную обязанность — дать ему в руки автомат, и на первую линию, — добавил Петровский.

О задержании Стрелкова ранее сообщила его жена Мирослава Регинская. Она пояснила, что по месту жительства Стрелкова проведен обыск, а его самого увезли в неизвестном направлении. По данным СМИ, уголовное разбирательство против Стрелкова начато после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

Экс-народный депутат СССР, полковник Виктор Алкснис ранее заявил NEWS.ru, что задержание Стрелкова может свидетельствовать о том, что власть начала «охоту на ведьм». По его мнению, вероятность того, что Стрелков будет признан виновным в экстремизме, весьма высока.

Он добавил, что задержание Стрелкова может быть связано с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, до нее «не трогали тех, кто поддерживал СВО, но при этом критиковал ее ход». Экс-депутат предположил, что после Стрелкова могут задержать его самого.