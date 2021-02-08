Соратник Навального рассказал, кто оплатил проживание политика в ФРГ

https://static.news.ru/photo/c7d588f4-6a3d-11eb-9489-96000091f725_660.jpg Леонид Волков Фото: Леонид Волков/facebook.com

Глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал сюжет государственного телеканала «Россия 1» о «роскошной вилле» политика в Германии. Он рассказал, кто оплатил проживание оппозиционера.

По его словам, журналисты ВГТРК в два раза преувеличили стоимость проживания в доме (в сюжете говорилось, что сутки аренды стоили €530 (47 тыс. рублей)).

Кто это оплачивал — мы уже говорили публично — это [предприниматель] Евгений Чичваркин, за что мы ему крайне признательны, — сказал Волков в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что всё стоило «гораздо дешевле», чем сообщалось в репортаже «России 1». Цена оказалась ниже в том числе потому, что семья Навального снимала жильё на длительное время и удалось получить большую скидку.

Волков добавил, что это был стандартный дом для отдыха, который может себе позволить практически любая немецкая семья.

Накануне ведущая «России 1» Анастасия Попова подготовила сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику. По её данным, сутки проживания Навального в доме составляли €530 (47 тыс. рублей). Дмитрий Киселёв, ведущий передачи, в которой вышел сюжет, назвал его «блестящим» и заявил, что Навальный жил в «чрезмерной роскоши». При этом владелец дома рассказал, что журналисты обманули его, представившись туристами из Бельгии, и снимали его на скрытую камеру. Он намерен обратиться в правоохранительные органы.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.