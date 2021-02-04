Соратник Навального не стал комментировать видео с британским дипломатом

https://static.news.ru/photo/8e072860-6706-11eb-903f-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Ашурков/facebook.com

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Владимир Ашурков не стал комментировать видеозапись 2012 года, на которой он разговаривает с сотрудником посольства Великобритании в московском кафе.

У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которую на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея [Навального], массовыми протестами, приговором, — заявил Ашурков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Видеозапись, которую сделали сотрудники ФСБ России, была опубликована RT. Представители российской спецслужбы заявили, что сотрудник посольства Великобритании Джеймс Фор причастен к британской разведке. На записи Ашурков и дипломат обсуждают планы по усилению давления на российскую власть.

48-летний Владимир Ашурков с 2006 по 2012 год занимал должность директора по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-групп» и был членом наблюдательного совета X5 Retail Group N.V. Он был уволен из-за своих политических взглядов. В апреле 2014 года Ашурков уехал из России, а 30 июля того же года его объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве с финансированием избирательной кампании Алексея Навального для участия в выборах мэра Москвы. В феврале 2015 года Ашурков получил политическое убежище в Великобритании. С тех пор в Россию он не возвращался.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд одобрил взыскание с ФБК, основателя фонда Алексея Навального и юриста организации Любови Соболь 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник».