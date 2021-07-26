Соратница Навального начала голодовку из-за принудительной госпитализации

Бывшая глава мурманского штаба оппозиционера Алексея Навального (организация признана российскими властями экстремистской и запрещена) Виолетта Грудина начала голодовку, протестуя против принудительной госпитализации. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Женщина напомнила , что объявляла о намерении принять участие в выборах в городской совет Мурманска.

Я <...> объявляю с сегодняшнего голодовку в качестве протеста против действий администрации государственного учреждения здравоохранения ГОАУЗ МОЦСВМП, — отметила она.

Грудина требует передать её документы, необходимые для участия в выборах, в местную избирательную комиссию. Для этого она отдала необходимые бумаги администрации госпиталя. При этом главврач медучреждения, представитель «Единой России» Аркадий Амозов, уже подал свои документы.

Женщина рассказывала, что её принудительно увезли в госпиталь для заражённых коронавирусом. Её тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, кроме того, у неё нет симптомов заболевания. Оппозиционерка уверена, что таким образом ей пытаются помешать участвовать в выборах.

Весной Грудина объявила о намерении участвовать в выборах в местный горсовет. После этого её соседям начали приходить листовки с оскорбительным содержанием о ней, её заместителя задержали по подозрению в перевозке наркотиков, а дверь в штаб Навального залили монтажной пеной.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан властями иноагентом), Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) и штабов Навального экстремистскими организациями и их запрете. По мнению прокуратуры, ФБК «занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Защита фонда заявила, что обжалует решение Мосгорсуда.