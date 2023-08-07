«Сопредельное государство» создало помехи спутниковому оператору из России «Триколор» обвинил «сопредельное государство» в мощной волне атак на спутниковое вещание

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Оператор спутникового телевидения «Триколор» сообщил о мощных волнах атак со стороны «сопредельного государства», в результате которых появляются помехи в вещании. В беседе с РБК представитель компании подчеркнул, что с подобными атаками с начала 2023 года сталкиваются все операторы спутниковой связи. Он отметил, что новые сильные сбои стали появляться с 26 июля.

С января текущего года все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства. Из-за помех периодически возникают сбои в вещании популярных каналов, — рассказал собеседник РБК.

По его словам, до начала лета специалисты «Триколора» успешно подавляли помехи, созданные «сопредельным государством», однако с 12 июня атаки стали более мощными, из-за чего пришлось внедрять новые технологические решения.

На помехи в спутниковом вещании пожаловался и представитель оператора МТС. По его словам, специалисты успешно подавляют помехи. О проблемах с сигналом сообщила PR-директор ГК «Орион» Елена Акимкина. Она подчеркнула, что точное место происхождения этих помех неизвестно.

Ранее эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко рассказал, что компьютерная программа, которая атакует пользователей в Крыму и Донбассе, относится к классу наиболее сложных высокотаргетированных угроз. Он уточнил, что геополитика является важным фактором, формирующим географию киберугроз.