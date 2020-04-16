Сообщество представительства ВОЗ в РФ появилось во «ВКонтакте»     

https://static.news.ru/photo/72193244-7fce-11ea-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соцсети «ВКонтакте» появилось первое официальное сообщество представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.

В группе можно будет узнать всю информацию о ситуации с коронавирусом и другие новости из сферы здравоохранения. Пользователи соцсети смогут найти в сообществе прогнозы учёных, последние открытия и советы по обеспечению собственной безопасности в период пандемии.

Соцсеть «ВКонтакте» начала совместную работу с ВОЗ по информированию россиян о ситуации с коронавирусом с самого начала пандемии: когда в стране появился первый пациент с COVID-19, пользователи VK смогли ознакомиться со статьёй, в которой содержалась вся известная на тот момент информация об инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что число заболевших коронавирусом в РФ продолжит расти на этой неделе.