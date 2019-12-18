https://static.news.ru/photo/f9c6ccc6-2248-11ea-8973-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

Информация ряда СМИ, что ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара обойдётся в 95 млрд рублей не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он пояснил, что корабль не получил критических повреждений в результате инцидента. Оборудование из отсека, где произошёл пожар, было демонтировано до возгорания. Вместо него будет установлено новое, которое уже доставлено на верфь.

По словам Рахманова, произошедшее существенно не повлияет ни на сроки ремонта авианосца, ни на бюджет, сообщает РИА Новости.

Пожар на крейсере вспыхнул 12 декабря. В результате инцидента погибли два человека и пострадали 14. Как писал NEWS.ru, СКР начал расследование по факту пожара на авианосце. Ведомство возбудило уголовное дело в связи с нарушением правил техники безопасности при ремонтных работах.