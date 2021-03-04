Сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина назвали ложью

https://static.news.ru/photo/42cfc9fc-ee2e-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Данные СМИ о том, что при приезде в Новосибирск с рабочим визитом Михаила Мишустина, будут перекрыты дороги, не соответствуют действительности. Ложные сообщения опроверг пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что из-за рабочей поездки председателя правительства Михаила Мишустина в Новосибирске перекрывается дорожное движение, сообщаем: указанная информация не соответствуют действительности, — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что из-за перекрытых улиц, проблемы будут созданы как для пешеходов, так и для городского транспорта.

Беляков отметил, что глава кабмина не поддерживает введение искусственных ограничений. Поэтому принимающую сторону, как и всегда, попросили воздержаться от этого. Более того, помощники Мишустина следят за подобными сообщениями в прессе, и если факт ограничений подтверждается, с коллегами из регионов проводят разъяснительную работу об их недопустимости, сообщило РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Алтайский край посетил завод «Нарине», который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.