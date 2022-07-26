Сообщение о розыске бывшего шеф-редактора «Новой газеты» опровергнуто В СМИ опровергли объявление в розыск бывшего шеф-редактора «новой газеты» Андрея Колесникова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщение об объявлении в розыск бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова оказалось ложным, сообщила «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По данным издания, правоохранительные органы разыскивают его тезку, и именно это послужило причиной ошибки.

Сегодня мы ошибочно сообщили об объявлении в розыск Андрея Колесникова, бывшего шеф-редактора «Новой газеты» и руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги. Андрей Колесников действительно в розыске, но другой — совпадают годы, но не даты рождения, — говорится в сообщении.

Авторы издания принесли извинения Андрею Колесникову и его читателям за сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Новая рассказ-газета», являющийся проектом журналистов «Новой газеты», которая объявила о приостановке выпуска издания в интернете и на бумаге. Приостановка работы продлится до окончания специальной операции на Украине. Заблокировать ресурс потребовала Генпрокуратура РФ как содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

В начале июля «Новую газету» оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о злоупотреблении свободой массовой информации. Основанием для этого послужило опубликованное на сайте издания видеообращение главреда Дмитрия Муратова, посвященное военной операции на Украине.