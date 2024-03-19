Сомнолог рассказала, когда дети начинают видеть сны Сомнолог Коньшина: сюжетные сны приходят к детям начиная с четырех лет

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Дети начинают видеть сложные сюжетные сны в возрасте примерно четырех лет, однако страхи и кошмары во снах могут начинаться заметно раньше — с полутора лет, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-сомнолог кандидат медицинских наук Наталья Коньшина. По ее словам, если у новорожденных детей фаза быстрого (активного) сна, в которой люди видят сны, достигает 80% от общего времени сна, то к четырем месяцам она снижается до 40%, а к трем годам — до 30%.

Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже — с четырехлетнего возраста, — рассказала сомнолог.

Что касается ночных страхов, то основной их причиной специалист назвала повышенное напряжение нервной системы маленького ребенка. Пиковым периодом появления кошмаров при этом является время отказа от дневного сна, когда ребенок утомляется в результате длительного бодрствования, и происходит перегрузка системы регуляции ритмов сна.

Также Коньшина подчеркнула, что ночные страхи и ночные кошмары — это разные состояния, связанные с процессом сна, Так, если ночные страхи возникают примерно через два часа после засыпания, то ночные кошмары чаще приходят в утренние часы.

Ранее врач-невролог Анастасия Тарасова предупредила, что недостаток сна может привести к когнитивным нарушениям мозга. Специалист подчеркнула, что недосыпание вызывает рассеянность и чувство усталости, при этом человек может начать забывать о важных делах, чаще теряет вещи, не может вспомнить слово.