Сомнолог рассказала, чем опасны ночники для сна Сомнолог Царева предупредила о влиянии ночников на выработку мелатонина во время сна

Фото: shutterstock.com

Включенный ночник оказывает негативное воздействие на выработку мелатонина во время сна, предупредила врач-сомнолог Елена Царева. В беседе со «Словом и Делом» она пояснила, что лампочки, особенно приближенные к дневному свету, подавляют выработку гормона, который производится во время ночного сна.

Имеет значение и спектр, и яркость лампочки. Чем ярче лампочка, и чем более холодный цвет, тем больше влияние на мелатонин — гормон сна, который помогает нам засыпать вовремя. Соответственно, если лампочка белого или голубого цвета, либо приближается к нейтральному дневному — это от 4 000 К, то это начинает подавлять мелатонин, — отметила сомнолог.

По словам специалиста, даже высокотехнологичные ночники могут негативно отразиться на выработке мелатонина. При желании использовать лампочки ночью врач порекомендовала настраивать прибор так, чтобы не вредить естественным процессам организма. Она отметила, что гормон сна будет вырабатываться даже при освещении, но в минимальном количестве.

Были исследования, в том числе и в России, которые показали, что, несмотря на освещение, его [мелатонина] выработка ночью сохраняется. Но, если лампочка яркая, то продукция минимальна. Соответственно — желательно ночники не использовать, — объяснила Царева.

Проекторы звездного неба, которые некоторые устанавливают в детских комнатах, лучше не использовать, предупредила сомнолог. Она уточнила, что ночное время суток и кровать должны ассоциироваться исключительно со сном.

Врач-сомнолог Павел Кудинов ранее опроверг эффективность масок для сна. По его словам, они имеют такой же эффект как и зашторенные окна. Врач отметил, что их использование может быть целесообразно только в дневное время.