Сомнолог рассказал о вреде дробного сна Сомнолог Мелехин: дробление сна чревато проблемами с нервной системой

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Многие люди пытаются улучшить свой сон для более эффективного восстановления, некоторые используют для этой цели так называемый дробный сон, рассказал в беседе с aif.ru кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин. Он подчеркнул, что подобный способ отдыха может оказать опасное воздействие на здоровье, в том числе на сосуды и нервную систему.

Как рассказал специалист, феномен дробного сна, или привычка досыпать в течение дня короткими интервалами, активно пропагандируется в обществе, например, пользуется популярностью у бизнесменов. Однако, по словам эксперта, дробность или фрагментарность сна может иметь тяжелые последствия вплоть до летальных.

Дробление сна чревато проблемами с нервной системой, проблемами с когнитивными функциями и соматическими проблемами со здоровьем, а также воздействием на сердце и сосуды. Следует четко понимать, что в норме сон — это естественный биологический процесс и считается проявлением заботы о себе, подчеркнул сонмолог.

Он добавил, что в медицине сна и сомнологии, а также в клинической психологии дробный сон рассматривается как дисфункциональная форма поведения. Он никому не показан и никому не полезен.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что работа по ночам опасна для здоровья, она повышает риски развития эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета, и сердечно-сосудистых патологий. Специалист подчеркнула, что изменение распорядка дня приводит к проблемам с выработкой кортизола, нормальный метаболизм при этом нарушается.