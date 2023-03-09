Сомнолог раскрыл смертельную опасность долгого отсутствия сна Сомнолог Новиков: длительное отсутствие сна может привести к галлюцинациям и смерти

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Отсутствие сна в течение нескольких суток может привести к нарушению восприятия и галлюцинациям, рассказал РИАМО сомнолог Максим Новиков. В дальнейшем это может привести к смерти, предупредил врач. По его словам, предельное время бодрствования в сутки составляет 18 часов, тогда как сон должен длиться не менее шести часов.

Отсутствие сна в течение нескольких суток может привести к нарушению восприятия действительности, галлюцинациям, а в дальнейшем — к смерти <...> Критический минимум сна — это шесть часов. Соответственно, время предельно допустимого бодрствования — 18 часов, — пояснил Новиков.

Оптимальная продолжительность сна составляет восемь часов, добавил сомнолог. При этом взрослые люди могут получить суточную норму отдыха в два этапа с помощью дневного сна, который в среднем должен составлять 45 минут. Также эксперт добавил, что повышенная дневная сонливость, раздражительность и снижение концентрации внимания могут быть признаками того, что мозгу требуется сон.

Сомнолог Павел Кудинов ранее рассказал, что желание вздремнуть на рабочем месте посреди дня может возникнуть по нескольким причинам, но чаще всего это случается из-за сбитого режима сна в течение всей недели. Он рассказал, что подобное явление называется социальный джетлаг, когда человек вынужден постоянно просыпаться в разное время.