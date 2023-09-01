Сомнолог предупредил о рисках развития рака из-за недосыпа Сомнолог Кудинов предупредил о рисках развития рака из-за недосыпа

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Недосып повышает риски развития раковых заболеваний, предупредил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что в краткосрочной перспективе снижается скорость реакции, ухудшается память и способность принимать решения. Если же не высыпаться постоянно, то происходит набор лишнего веса, существует вероятность возникновения сахарного диабета и снижения иммунитета.

Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются, — предупредил сомнолог.

Кудинов уточнил, что сон является не просто удовольствием, он жизненно необходим человеку. Сомнолог посоветовал спать не менее семи-восьми часов ежедневно.

Мы не можем выспаться впрок, но компенсировать недосып можно. Другой вопрос в том, что это нельзя делать за счет того, чтобы в выходные поспать подольше и встать попозже. Нужно ложиться пораньше, и за счет этого увеличивать продолжительность сна, — заключил Кудинов.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская ранее предупредила, что работа по ночам опасна для здоровья, она повышает риски развития эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета, и сердечно-сосудистых патологий. Специалист подчеркнула, что изменение распорядка дня приводит к проблемам с выработкой кортизола, нормальный метаболизм при этом нарушается.