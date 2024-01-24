Сомнолог пояснил, почему недосып приводит к ожирению Сомнолог Мелехин: недосып влияет на регулирующие аппетит гормоны

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Неполноценный сон влияет на гормоны, регулирующие аппетит, и поэтому является одной из причин ожирения и набора веса, особенно у мужчин, рассказал в беседе с aif.ru клинический психолог, сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, при фрагментарном сне меняется пищевое поведение, происходит компульсивное переедание и растут булимические риски.

Как пояснил специалист, набор веса при недосыпе происходит из-за того, что циркадные ритмы человека связаны с его аппетитом. Нехватка сна изменяет выработку гормонов, регулирующих аппетит. Человек при недосыпе неосознанно тянется к пище, богатой триптофаном, связанным с «гормоном счастья» серотонином, когда сладкая, яркая и насыщенная еда дает нервной системе иллюзию успокоения.

Также, по словам эксперта, нарушения сна приводят к изменениям в работе нервной системы на уровне кортикальных отделов головного мозга, которые помогают человеку контролировать и регулировать аппетит. Чрезмерная активация корковых и подкорковых структур мозга при недосыпе способствует преувеличению значимости пищи, что становится причиной изменения пищевого поведения.

Сомнолог посоветовал осознать, является ли пища способом вознаграждения, антидепрессантом или аккомпанементом, усиливающим какие-либо эмоции. Понимание этого поможет решить проблему переедания.

Ранее фитнес-тренер Александра Сулим рассказала, что избавиться от абдоминального ожирения, известного также как «пивной» живот, поможет исключение ночных перекусов. По ее словам, также убрать живот помогут специальные диеты и физические упражнения.