Сомнолог опровергла необходимость ложиться спать до полуночи Сомнолог Лебедева опровергла необходимость ложиться спать до полуночи

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Многие считают, что важно ложиться спать именно до 12 часов ночи, так как после этого времени некоторые гормоны перестают вырабатываться, однако на самом деле это миф, рассказала Pravda.Ru сомнолог Дарья Лебедева. Она считает: главное — это соблюдение режима, что подразумевает подъем и отход ко сну в одно и то же время.

Также Лебедева развенчала миф о том, что кофе мешает сну, и призвала не игнорировать дневной сон. По ее словам, кофе может помешать сну, только если он был выпит непосредственно перед сном, так как временно продлит бодрствование. Чашка кофе утром никак не скажется на сне, подчеркнула она.

Кроме того, специалист посоветовала не противиться желанию немного поспать после обеда, поскольку дневной сон в течение 20–45 минут позволит легко восстановить силы и прожить остаток дня, не испытывая проблем с сонливостью.

Сомнолог Павел Кудинов ранее рассказал, что рост спроса на снотворные среди молодежи в России обусловлен сочетанием двух факторов — распространения тревожных расстройств и наступлением «темного сезона», когда организм побуждает впадать в спячку из-за сокращения светового дня.