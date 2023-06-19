Сомнолог оценил опасность перехода на летнее время для здоровья Сомнолог Кудинов: переход на летнее время не навредит здоровью россиян

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Переход на летнее время, если предложенный законопроект все же будет принят, не навредит здоровью россиян, считает сомнолог Павел Кудинов. Он рассказал СМИ, что адаптация к времени происходит в течение пары дней. По его словам, человек быстро привыкает к подобным изменениям, так как они происходят всего лишь раз в год.

Перевод времени — это всего лишь на один час раз в год, а мы каждую неделю сбиваем [режим] на три-четыре часа. Такое поведение вредит намного больше. Адаптация к времени — всего один-два дня, и на здоровье это никак не повлияет, — пояснил Кудинов.

Сомнолог уточнил, что люди каждую неделю сбивают свой график сна, когда просыпаются на несколько часов позже по выходным. Он отметил, что это наносит гораздо больший вред организму, чем перевод времени раз в год. Кудинов заключил, что переход на летнее время нужен для того, чтобы люди больше времени проводили с дневным светом.

Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев ранее сообщил, что законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния — 21 июня. В случае принятия закона стрелки будут переводить на час вперед с конца марта до октября. По его словам, за счет перехода на летнее время значительно снизится потребление электроэнергии. Кроме того, это позволит добавить к активному периоду суток лишний час солнечного света.