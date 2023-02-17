Сомнолог объяснила желание подремать в автобусе перед работой Сомнолог Царева объяснила желание подремать в автобусе перед работой некачественным сном ночью

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Желание подремать несколько лишних минут в автобусе по пути на работу может быть вызвано некачественным ночным сном, предупредила сомнолог Елена Царева. Она рассказала «Слову и Делу», что такая потребность появляется при сильных физических нагрузках или при дефиците нормального сна.

Такая потребность возникает в нескольких случаях. Либо при повышенной психической или физической нагрузке, либо если есть дефицит сна. Например, при уходе за маленьким ребенком или больным; или при сменном графике работы. То есть какая-то причина должна быть. Если же ее нет, то это значит, что качество или длительность сна страдают, — объяснила специалист.

По словам Царевой, во время восьмичасового сна организм проходит несколько циклов, которые следуют один за другим. Их нельзя дробить, чтобы избежать прерывания необходимых для физического и психологического благополучия процессов. За период длинного сна в организме успевают вырабатываться все необходимые гормоны. Сомнолог отмечает, что ночь для этого самое благоприятное время суток.

Специалист рекомендует вставать ежедневно в одно время, чтобы скорректировать работу организма. При этом заставлять себя ложиться пораньше необходимости нет: нужно прислушиваться к своим ощущениям и отправляться в кровать того, когда появляется сонливость. Кроме того, некоторые люди путают желание поспать с усталостью. По словам сомнолога, эти состояния требуют разных способов, чтобы с ними справиться.

Психиатр Руслан Воробьев ранее объяснил, что спать на спине вредно для организма, так как в таком положении появляется вероятность сонного паралича и остановки дыхания. Врач посоветовал спать на боку или спине, чтобы этого избежать.