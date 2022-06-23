Сомнолог объяснила, почему некоторые снотворные не помогают при бессоннице Сомнолог Царева объяснила, почему некоторые снотворные не помогают при бессоннице

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Некоторые снотворные не помогают при бессоннице, потому что они оформлены как БАДы и фармацевтические требования к таким препаратами снижены, объяснила сомнолог Елена Царева в беседе с «Радио 1». Она уточнила, что лекарства с длительным действием мелатонинов продаются в основном по рецепту врача.

Это связано с тем, что многие препараты одобрены как лекарственные средства, поэтому и требования соответствующие, а все остальные формы мелатонина, они числятся как БАДы, соответственно, требования к ним ниже, — отметила Царева.

Пациентам с бессонницей она порекомендовала обратиться к сомнологу, чтобы провести исследование сна. По ее словам, если речь идет о хронической бессоннице, то на качество сна во многом влияет то, что человек делает перед попыткой уснуть. Царева предупредила, что сон может ухудшаться из-за физических упражнений или употребления кофеина в ночное время.

Если говорить о хронической бессоннице, то влияние на это оказывает поведение человека во время сна и рядом с ним, например, лежать в кровати без сна, бороться со сном, есть после 19:00, заниматься перед сном физическими нагрузками, употреблять кофеин и так далее, — резюмировала сомнолог.

Ранее стало известно, что нормализовать режим отдыха помогают физические упражнения и правильное питание. Активность снижает тревожность и кровяное давление, что помогает улучшить качество сна. При этом специалисты советуют не переутомляться и делать зарядку или заниматься йогой не позже чем за три часа до сна.