Сомнолог объяснил, как вести себя с лунатиками Сомнолог Кудинов посоветовал отводить лунатика обратно в постель

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Лунатика можно отвести обратно в постель, обратившись к нему и взяв за руку, объяснил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. Он рассказал СМИ, что в момент лунатизма человека необязательно будить, но даже если он проснется, ничего страшного не произойдет. Лунатики реагируют на пробуждение также, как и все остальные люди.

В момент осуществления деятельности будить совершенно не обязательно. К нему можно обратиться и за ручку отвести в постель. Человек с ума не сойдет от того, что вы его разбудили. Он отреагирует так же, как и вы, если вас разбудят в кровати, — пояснил сомнолог.

По словам Кудинова, лунатик может неосознанно нанести вред себе. Осмысленно причинять вред окружающим он не станет, но все равно нужно оставаться внимательным к его действиям. Сомнолог пояснил, что чаще всего лунатики начинают совершать рутинные дела — они могут начать одеваться, обуваться или пойти на кухню, чтобы попить воды. При этом, например, обув ботинки, человек в момент лунатизма не сможет их завязать, так как это требует моторики.

Кудинов ранее рассказал, что вывести организм из сонного состояния проще всего с помощью зарядки. По его словам, разминка поможет привести в тонус мышцы и усилит кровоток, благодаря чему человек почувствует себя бодрее.