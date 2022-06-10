Сомнолог назвала причины внезапного пробуждения ночью Сомнолог Черкасова назвала причины внезапного пробуждения ночью

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Человек может внезапно проснуться посреди ночи из-за физиологических потребностей, яркого света, неудобной кровати, некомфортной температуры в помещении и по ряду иных причин, заявила сомнолог София Черкасова. По ее словам, наиболее «дружелюбной» температурой для сна является диапазон от 17 до 21 градусов тепла, пишет «Москва 24».

Большинство исследований считают, что температура от 17 до 21 градуса наиболее дружелюбна по отношению к тому, чтобы человек быстрее уснул. Хотя, конечно, если ему субъективно нравится спать, когда 25–27 градусов, то это его индивидуальная особенность, — заверила Черкасова.

Она порекомендовала россиянам повесить в комнате плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы не просыпаться от света уличных фонарей или билбордов. По мнению сомнолога, если человек захотел ночью в туалет, то подобные физиологические потребности игнорировать не стоит. Однако, добавила Черкасова, в таком случае лучше не включать яркий свет, чтобы потом было легче уснуть.

Бывает слишком высокая или слишком низкая подушка, тогда человек не может улечься, он ее переворачивает, старается устроиться поудобнее. Проблемы с одеялом: слишком жарко, слишком холодно, — резюмировала она.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что если человек сильно подвержен стрессу, то за 30 минут до сна ему необходимо ограничить поток информации и прекратить следить за новостями. Он посоветовал людям в целом «прекратить высиживать» в новостях, особенно в конце дня, и лимитировать получаемую информацию, какой бы она ни была.