Сомнолог назвала основные причины неожиданных ночных пробуждений Сомнолог Сурненкова: человек может просыпаться по ночам из-за тревожности

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Одной из основных причин неожиданных ночных пробуждений является тревожность, предупредила врач-сомнолог Татьяна Сурненкова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что на фоне тревожного расстройства могут сниться кошмары или учащаться сердцебиение. Кроме того, некоторые люди испытывают приступы паники ночью.

Есть люди, которые могут испытывать так называемые ночные приступы паники, которые пробуждают их ото сна. Если ваше беспокойство регулярно будит вас, сообщите об этом своему врачу, который сможет помочь вам справиться с любой скрытой тревогой, — отметила врач.

На качество сна может повлиять холод, шум, жара или свет. Такие факторы обычно мешают, когда человек только начал засыпать. Сурненкова уточнила, что ночные пробуждения характерны при употреблении алкоголя или переедании. При этом отказ от еды также может помешать комфортному сну: человека будут будить урчание и спазмы в животе. Сомнолог также назвала среди распространенных причин ночных пробуждений синдром обструктивного апноэ, гиперактивную щитовидную железу и синдром беспокойных ног.

Врач-остеопат Владимир Животов ранее посоветовал при выборе подушки отдать предпочтение вариантам из натуральных компонентов. По его словам, подушка из хорошего мягкого пуха не вызывает аллергии, быстро впитывает и испаряет влагу.