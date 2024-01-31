Сомелье предупредил россиян о росте цен на дешевое вино Сомелье Руденко: цены на дешевые вина в России вырастут на 200 рублей

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Цены на дешевые вина в России, в первую очередь на импортные в базовом сегменте, вырастут на 200-300 рублей, предупредил член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. Комментируя ситуацию «360», эксперт пояснил, что это связано с повышением импортной пошлины на напитки из недружественных стран.

Кажется, что это немного — всего 8%. Но там есть дополнительная оговорка, что пошлина не может составлять менее $1,5 за литр ввозимого вина. <...> И это обязано сразу проявиться в базовом ценовом сегменте, то есть 400-600 рублей. Эти вина резко подорожают на 200-300 рублей уже только поэтому, — отметил сомелье.

Кроме того, вырос акциз на алкогольные напитки. В связи с этим вина из Евросоюза могут подорожать до 600-700 рублей. Сомелье уточнил, что также стоит ожидать повышения цен на отечественную алкогольную продукцию. Руденко пояснил, что производители не станут удерживать стоимость на прежнем уровне, если вырастут цены по рынку. Исключения могут сделать только крупные винодельни, которых в стране не очень много.

Профессор РЭУ Вячеслав Чеглов ранее заявил, что согласно подписанному в конце ноября закону, акцизы на вино с 1 мая вырастут в три раза (с 34 до 108 рублей за литр). По его словам, сначала изменятся ценники на дешевое вино. Позднее вырастут в цене и более дорогие напитки.